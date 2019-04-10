На Київщині спіймали досвідченого "злодія в законі" з РФ: що про нього відомо

У Київській області спіймали російського "злодія в законі", відомого як "Батир Бухарський".

Про це повідомив у Facebook заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін. Як з'ясувалося, його розшукують првоохоронні органи Іспанії за участь у злочинній організації.

"Сьогодні працівники Департаменту стратегічних розслідувань і ГУНП у Київській області затримали ще одного "немічного" – російського "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський", – написав Аброськін.

Батир Бухарський facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Відзначається, що розраховуючи на гуманність законодавства і з надією отримати громадянство, "Батир Бухарський" втік в Україну. Як зізнався сам злочинець, приїхав він до 2010 року.

"Це чутки. Я злодій, але не в законі. Ну крав, так. Зараз уже красти здоров'я немає", – запевнив він поліцію.

"Батир Бухарський" був коронований у Москві ще "дідом Хасаном". Тривалий термін був довіреною особою "злодія в законі" В'ячеслава Іванькова на прізвисько "Япончик". З 2001 по 2010 рік проживав у Барселоні і відповідав за легалізацію грошей російських злодійських кланів", – розповів Аброськін.

При цьому, за даними інформагентства "Руспрес", "Батир Бухарський" був вхожий у вищі кола управління компанії "Газпром".

Батир Бухарський Руспрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві затримали чергового кримінального авторитета, який планував встановити контроль в українських злочинних колах - уродженця Грузії, "злодія в законі" Джачвліані Лашу.

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