На Київщині спіймали банду викрадачів авто: усі подробиці

На Київщині працівники Департаменту карного розшуку Нацполіціі і управління карного розшуку затримали групу злочинців, яка спеціалізувалася на викраденні авто марки Hyundai і Mazda.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, для зловмисників затримання не перше. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Виявилося, що на даний момент вони знаходяться під слідством за вчинення цілої серії автоугонів на Дніпропетровщині, але за рішенням суду звільнені з-під варти.

Затримання банди викрадачів Facebook В'ячеслава Аброськіна

"Є надія, що цього разу вони деякий час все ж відпочинуть за гратами", – написав Аброськін.

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Facebook В'ячеслава Аброськіна

Як повідомлялося, раніше OBOZREVATEL з'ясував, які марки автомобілів були найбільш затребувані у викрадачів у Києві.

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