На Київщині спалахнула нова серйозна пожежа: згоріло п'ять будівель. Відео

Гліб Іванов Кияни 19:26, 25.04.2020 Оновлено: 19:27, 25.04.2020

У Київській область 25 квітня виникла пожежа трав’яного настилу та очерету, яка розповсюдилася на житлові будівлі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram. Інцидент трапився у селі Старі Безрадичі Обухівського району. Видання PavlovskyNews опублікувало відео пожежі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті пожежі знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

ДСНС у Telegram

Як зазначили у ДСНС, до гасіння було залучено 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 18:04 пожежу було локалізовано. Продовжуються роботи з ліквідації.

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