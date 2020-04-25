На Київщині спалахнула нова серйозна пожежа: згоріло п'ять будівель. Відео
У Київській область 25 квітня виникла пожежа трав’яного настилу та очерету, яка розповсюдилася на житлові будівлі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram. Інцидент трапився у селі Старі Безрадичі Обухівського району. Видання PavlovskyNews опублікувало відео пожежі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
У результаті пожежі знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.
Як зазначили у ДСНС, до гасіння було залучено 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки рятувальників. Жертв та постраждалих немає.
Станом на 18:04 пожежу було локалізовано. Продовжуються роботи з ліквідації.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 квітня у Чорнобильській зоні відчуження поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва спалахнула масштабна пожежа.
Також лісові пожежі охопили частину Чорнобильської зони в Житомирській області, на кордоні з Білоруссю.
Вогонь у Чорнобильській зоні відчуження 14 квітня вдалося загасити. Рятувальникам допоміг дощ.
Але потім з'явилася інформація про те, що в Чорнобильській зоні відчуження 16 квітня знову спалахнула пожежа.
У Чорнобильській зоні станом на 21 квітня рятувальники продовжували гасити ділянки тління.
Під Києвом 23 квітня спалахнула масштабна лісова пожежа. За словами свідка, НП трапилася неподалік від села Катюжанка, що у Вишгородському районі.