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25 квітня • оновлено в 20:32
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На Київщині спалахнула нова серйозна пожежа: згоріло п'ять будівель. Відео

3.4т
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У Київській область 25 квітня виникла пожежа трав’яного настилу та очерету, яка розповсюдилася на житлові будівлі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram. Інцидент трапився у селі Старі Безрадичі Обухівського району. Видання PavlovskyNews опублікувало відео пожежі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті пожежі знищено 3 господарчі будівлі та 2 дачних будинки. Врятовано 5 житлових будинків. Загрози розповсюдження вогню на житловий сектор немає.

Згоріло п'ять будівель: на Київщині спалахнула нова серйозна пожежа

ДСНС у Telegram

Як зазначили у ДСНС, до гасіння було залучено 23 чоловіки особового складу та 6 одиниць техніки рятувальників. Жертв та постраждалих немає.

Станом на 18:04 пожежу було локалізовано. Продовжуються роботи з ліквідації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Київ
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Тарас Понадусеров
Тарас Понадусеров
Путэн, астанавись! То ты склады с боеприпасами жег, то корону распространял мобильными группами (было интервью "эксперта" здесь). Теперь вот пожары взялся устраивать.
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