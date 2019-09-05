Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 06:43
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

На Київщині п'яний зґвалтував 15-річну дівчинку

1.7т Читати матеріал російською

П'яний 19-річний житель села Мала Вільшанка (Київська область) згвалтував 15-річну дівчину.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, інцидент стався поряд з будівлею сільської ради. При цьому хлопець знав, що його жертва неповнолітня.

Згвалтування відбулося ще в червні поточного року, але тільки зараз історія була розголошена і отримала продовження.

Новини
Зґвалтували і зарізали: у Херсоні по-звірячому вбили молоду жінку. Фото і відео 18+

На Київщині згвалтували 15-річну дівчинку

На Київщині згвалтували 15-річну дівчинку

Ілюстрація

Так, зловмисника затримали. Органи попереднього розслідування кваліфікували дії вказаної особи за частиною 3 статті 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На даний момент Обухівський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області затвердив обвинувальний акт. Його направили в суд для розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині поліція викрила 40-річного чоловіка, який знімав порно за участю 5-річного сина і 3-річної доньки.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel