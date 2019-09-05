На Київщині п'яний зґвалтував 15-річну дівчинку

П'яний 19-річний житель села Мала Вільшанка (Київська область) згвалтував 15-річну дівчину.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, інцидент стався поряд з будівлею сільської ради. При цьому хлопець знав, що його жертва неповнолітня.

Згвалтування відбулося ще в червні поточного року, але тільки зараз історія була розголошена і отримала продовження.

На Київщині згвалтували 15-річну дівчинку Ілюстрація

Так, зловмисника затримали. Органи попереднього розслідування кваліфікували дії вказаної особи за частиною 3 статті 152 (згвалтування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. На даний момент Обухівський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області затвердив обвинувальний акт. Його направили в суд для розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Київщині поліція викрила 40-річного чоловіка, який знімав порно за участю 5-річного сина і 3-річної доньки.

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