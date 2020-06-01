На Київщині п'яний експоліцейський відкрив вогонь по перехожих: з'явилися подробиці

У місті Вишневе Київської області колишній співробітник поліції стріляв по перехожих, які зробили йому зауваження через неправильне паркування.

Як повідомила прес-служба обласної поліції в Facebook, правоохоронці з’ясували, що на вулиці сталася сварка між перехожими та водієм з ознаками алкогольного сп’яніння з приводу неправильного паркування його автівки.

Конфлікт переріс у бійку, а в подальшому водій дістав пістолет та здійснив з нього декілька хаотичних пострілів.

Чоловік добровільно віддав поліцейським зброю – пристрій для відстрілу гумовими кулями, який в подальшому буде направлено для проведення експертизи. Також на місці події правоохоронці вилучили гільзи.

Пістолет, з якого стріляв експоліцейський Поліція Київської області

Зловмисником виявився 34-річний експрацівник поліції.

"Цей чоловік був звільнений з лав Національної поліції за низку порушень службової дисципліни, за поведінку, яка паплюжить честь та гідність працівника поліції, та за керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння", – йдеться в повідомленні.

Усіх фігурантів конфлікту направлено на проведення судово-медичної експертизи щодо встановлення ступеню тяжкості нанесених тілесних ушкоджень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 травня в Києві два угруповання влаштували масову бійку зі стріляниною.