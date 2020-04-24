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24 квітня • оновлено в 18:39
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На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох

3.7т
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У Київській області прогримів вибух, причина якого поки не встановлена.

У соцмережах пишуть, що від ударної хвилі затрусилися будинки. Запис з'явився у групі "Підслухано Біла Церква" у Facebook.

"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох

"Що це так вибухнуло, що аж хату затрусило?" – написав Валентин Шулешко.

"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох

У коментарях люди зазначають, що вибух було чутно в різних районах Білої Церкви, а також в інших населених пунктах, зокрема в Устимівці, Чепеліївці, Яблунівці.

"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох
"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох
"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох
"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох
"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Тег
вибух
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
и не найдут причину, Украина же...
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