"Аж хата затрусилася!" На Київщині прогримів загадковий вибух: у мережі переполох

У Київській області прогримів вибух, причина якого поки не встановлена.

У соцмережах пишуть, що від ударної хвилі затрусилися будинки. Запис з'явився у групі "Підслухано Біла Церква" у Facebook.

"Що це так вибухнуло, що аж хату затрусило?" – написав Валентин Шулешко.

У коментарях люди зазначають, що вибух було чутно в різних районах Білої Церкви, а також в інших населених пунктах, зокрема в Устимівці, Чепеліївці, Яблунівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 9 квітня в Кам'янському Дніпропетровської області прогримів вибух на Дніпровському металургійному комбінаті.

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