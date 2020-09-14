На Київщині повідомили про потужний вибух газу

Юрій Сергієнко Кияни 00:51, 15.09.2020 Оновлено: 01:02, 15.09.2020

Жителі населеного пункту Чабани в Київській області повідомили про потужний вибух газу.

За їхніми словами, звук був схожий на падіння літака.

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