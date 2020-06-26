На Київщині посилили обмеження через спалах COVID-19
У Київській області посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів і ввели деякі обмеження через спалах COVID-19.
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Таке рішення було ухвалене 26 червня за результатами засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на оцінки ситуації з поширенням коронавируса в області, повідомляється на сторінці Київської ОДА.
"З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області", – йдеться в повідомленні.
Таким чином комісія обмежила:
проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;
роботу закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 годин.
Також вирішено посилити контроль:
за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень в міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;
за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;
встановити контроль за безумовним виконанням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив зупинки роботи громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19. За його словами, такі заходи можуть бути прийняті в окремих містах чи областях.
Нагадаємо, що в Київській області вранці 26 червня було підтверджено 2419 випадків захворювання на коронавірус.