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На Київщині посилили обмеження через спалах COVID-19

Юрій Сергієнко
Кияни
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На Київщині ввели обмеження через COVID-19

На Київщині ввели обмеження через COVID-19.

У Київській області посилено контроль за дотриманням протиепідемічних заходів і ввели деякі обмеження через спалах COVID-19.

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Таке рішення було ухвалене 26 червня за результатами засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на оцінки ситуації з поширенням коронавируса в області, повідомляється на сторінці Київської ОДА.

"З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в Київській області ознак для посилення протиепідемічних заходів (показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить останні три дні більше 10%), відповідно до подання головного санітарного лікаря області", – йдеться в повідомленні.

Таким чином комісія обмежила:

  • проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) в приміщеннях, встановити максимально допустиму кількість осіб – 10, за умови дотримання епідеміологічних правил;

  • роботу закладів громадського харчування та установ розважальної діяльності скоротити до 22 годин.

Також вирішено посилити контроль:

  • за дотриманням протиепідемічних заходів при здійсненні регулярних і нерегулярних пасажирських перевезень в міському, приміському, міжміському внутрішньообласному сполученні;

  • за дотриманням протиепідемічних заходів на ринках, в закладах торгівлі, харчування, дитячих дошкільних навчальних закладах;

  • встановити контроль за безумовним виконанням суб'єктами господарювання обмежувальних протиепідемічних заходів під час погіршення протиепідемічної ситуації в області.

На Київщині посилили обмеження через коронавируса

На Київщині посилили обмеження через коронавируса Facebook Київської ОДА

На Київщині посилили обмеження через коронавируса

На Київщині посилили обмеження через коронавируса Facebook Київської ОДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив зупинки роботи громадського транспорту у зв'язку з поширенням COVID-19. За його словами, такі заходи можуть бути прийняті в окремих містах чи областях.

Нагадаємо, що в Київській області вранці 26 червня було підтверджено 2419 випадків захворювання на коронавірус.

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