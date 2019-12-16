На Київщині поновила роботу точка незаконного збуту піску: що відомо

Біля селища Кийлів Бориспільського району Київської області поновила роботу точка незаконного збуту піску.

Як зазначили на Facebook-сторінці Громадської організації "Спільна варта", місцеві жителі неодноразово звертались до правоохоронців, ЗМІ, органів державної влади з вимогою припинити свавілля.

У ГО нагадали, що неодноразово писали про діяльність компанії "Позитив", яка належить громадянину В’ячеславу Еберле. Однією з останніх новин є відкриття карного провадження стосовно нього в Оболонському районі Києва з приводу загибелі людини.

На Київщині поновила роботу точка незаконного збуту піску Facebook / Громадська організація "Спільна варта"

"А поки що, незважаючи на відсутність будь яких дозвільних документів, порушення правил експлуатації гідротехнічних споруд та доріг, інше цільове призначення земельної ділянки, невдоволення громади та селищної ради та ще багато порушень, у владних кабінетах району вважають за краще не бачити, що відбувається у межах Кийлівської селищної Ради. Питання лише одне – скільки це зараз коштує?", – зазначили у "Спільній варті".

На Київщині поновила роботу точка незаконного збуту піску Facebook / Громадська організація "Спільна варта"

На Київщині поновила роботу точка незаконного збуту піску Facebook / Громадська організація "Спільна варта"

На Київщині поновила роботу точка незаконного збуту піску Facebook / Громадська організація "Спільна варта"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Київщині випадки розкрадання піску вже стали буденністю.

У селі Плесецьке Київської області ще у серпні розкрили нову схему розкрадання надр підприємством "Плисецький гранітний кар'єр".

А у вересні "піщані нелегали" показали себе у Вишгороді. Компанія, на чиє майно було накладено судовий арешт, знову почала вивозити зі своїх складів пісок.

Наступного місяця у Голосіївському районі Києва поблизу річки Коник зафіксували ще один факт незаконного видобутку піску.

"Нелегали" збили коптер Громадської організації "Стоп корупції", коли знімальна група приїхала, щоб зафіксувати на відео річку Коник, річище якої було змінене через роботу піщаних браконьєрів.

OBOZREVATEL детально з'ясував, як і за що воюють піщані браконьєри у Києві.

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