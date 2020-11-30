На Київщині після боротьби з COVID-19 помер поліцейський: двоє дітей залишилися без батька

У Борисполі 29 листопада від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер співробітник поліції Київщини, старший сержант 38-річний Віктор Кириченко.

Як розповіли OBOZREVATEL колеги поліцейського, він помер у реанімаційному відділенні лікарні після двох тижнів боротьби з хворобою.

Віктор Кириченко. Прес-служба поліції Київської області

Чоловік прийшов працювати у правоохоронні органи у 2002 році, а після переатестації у 2015 році продовжив службу у Національній поліції.

"На жаль, без батька залишилися двоє дітей – хлопчик та дівчинка. Відгуки про нього тільки позитивні", – розповів наш співрозмовник.

У прес-службі поліції Київської області уточнили, що Кириченко обіймав посаду поліцейського сектора реагування патрульної поліції Бориспільського відділу поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні офіційно підтверджено 732 625 випадків коронавірусної інфекції. Від COVID-19 в країні померли вже 12 327 осіб.