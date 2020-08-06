На Київщині під час чищення каналізації загинули троє людей.

На Київщині під час чистки каналізаційної ями парами газів отруїлися чотири людини, троє загинули, одна особа – у лікарні.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби із надзвичайних ситуацій. Трагедія трапилася ввечері 5 серпня у селі П'ятигори.

"5 серпня близько 23 год. у с. П'ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні", – йдеться у повідомленні.

На Київщині під час чищення каналізації загинули троє людей: подробиці трагедії dsns.gov.ua

Нагадаємо, 27 липня, в Харкові четверо працівників міськводоканалу загинули в колекторі Безлюдівських очисних споруд. Робітники отруїлися, попередньо, газом метаном під час проведення ремонтних робіт у колодязі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії трагічно помер відомий відеоблогер каналу Road to film Павло Ш. з Білорусі, впавши в каналізаційний колектор.