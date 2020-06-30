На Київщині обвалився дах багатоквартирного будинку. Фото
У селі Садове Київської області частково обвалився дах багатоквартирного житлового будинку, розташованого на вулиці Гагаріна, 4.
Інцидент стався ввечері 30 червня, повідомляється на сторінці Київської ОДА у Facebook (щоб подивитися всі фото, доскрольте до кінця новини).
За даними ДСНС, дах обвалився в зоні сходового майданчика і нікого не зачепив. Також квартири не пошкоджені. При цьому заблокований вхід до двох квартир.
На місці працюють представники ДСНС та Національної поліції. Місцева влада вирішує питання тимчасового відселення мешканців.
"Уже вранці комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитків і питання відновлення покрівлі", – заявив глава Київської облдержадміністрації Василь Володін.
За попередніми оцінками, заміна буде коштувати близько 500 тисяч гривень.
Зазначається, що кошти в місцевому бюджеті на це передбачені, але їх можна перерахувати тільки на рахунок конкретного будинку, який мають обслуговувати або Держкомунсервіс або спеціально створене ОСББ.
В ОДА наголосили, що мешканці будинку так і не встигли вирішити, якого управителя вони хочуть.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Пізніше мешканці пошкодженого будинку поскаржилися, що вони не можуть потрапити до своїх нових квартир.