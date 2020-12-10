На Київщині обмежили рух транспорту через негоду

Анна Прийма Кияни 16:38, 10.12.2020 Оновлено: 16:57, 10.12.2020

У Київській області 10 грудня ввели тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту й автобусів.

Як повідомили в пресслужбі "Укравтодору", заборона діятиме на час оброблення спецтехнікою дорожнього покриття.

Такі заходи пов'язані з несприятливими погодними умовами, а саме дощем за мінусової температури (до 2 градусів морозу).

Водіїв закликають бути уважними та обережними, пересуваючись дотримуватися безпечного швидкісного режиму, необхідної дистанції.

"Київавтодор" вже підготувався до негоди і вивів 544 одиниці спеціальної техніки. Передусім будуть обробляти:

  • мости і шляхопроводи,

  • магістральні вулиці,

  • вулиці, якими курсує громадський транспорт,

  • ділянки тротуарів.

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