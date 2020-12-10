На Київщині обмежили рух транспорту через негоду
У Київській області 10 грудня ввели тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту й автобусів.
Як повідомили в пресслужбі "Укравтодору", заборона діятиме на час оброблення спецтехнікою дорожнього покриття.
Такі заходи пов'язані з несприятливими погодними умовами, а саме дощем за мінусової температури (до 2 градусів морозу).
Водіїв закликають бути уважними та обережними, пересуваючись дотримуватися безпечного швидкісного режиму, необхідної дистанції.
"Київавтодор" вже підготувався до негоди і вивів 544 одиниці спеціальної техніки. Передусім будуть обробляти:
мости і шляхопроводи,
магістральні вулиці,
вулиці, якими курсує громадський транспорт,
ділянки тротуарів.
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