На Київщині намагалися спалити будинок санітарки, у якої запідозрили COVID-19

Жителі села Чорногородка Макарівського району Київської області загрожують життю медиків, які нібито заражені коронавірусом COVID-19.

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Як пише "Страна", в кінці березня співробітники Київської клінічної лікарні №5 контактували з пацієнтами, у яких пізніше підтвердилося зараження коронавірусом. Всі лікарі здали тест, в результаті серед них виявили 9 інфікованих. У трьох санітарок з Макарівського району тест показав негативний результат, і вони продовжують працювати.

Однак, за словами санітарок, сільський голова заборонив їм виходити з дому, погрожуючи штрафом у 17 тис. грн. Днями одній з санітарок Олені Міщенко у двір кинули коктейль Молотова. Жінка спробувала викликати поліцію, але та відмовилася приїхати.

Ілюстрація

"Сьогодні мені кинули солярку в вікно, не пустили в магазин, мені довелося їхати в інше село. Мені треба ж купити хліб. Що мені робити? Це якийсь дурдом. Мені погрожують спалити хату. Сусіди кажуть, щоб я не підходила, тому що я хвора на коронавірус. Я приїхала до голови сільради, а він мені сказав, щоб я сиділа вдома на самоізоляції. Але я хочу їсти, що мені робити? Мені страшно. Не відомо, що мені підкинуть завтра... Я проживаю одна з котом. Хто мене захистить?" – розповіла вона.

Анестезіолог Ярослав Товстуха вважає, що село живе "в глибокому середньовіччі".

"Їжею санітарок ніхто не забезпечив, але зате заборонили виходити з дому, їздити на роботу, не захищають від нападів. Дівчата намагалися спілкуватися з людьми, але від них усі відгородилися... Сьогодні спробували спалити як мінімум одну людину, Олену Міщенко. Невідомий на мотоциклі кинув пляшку з горючою сумішшю в хату, Лена відразу погасила. Невідомо, що там буде до ранку. Ми дуже сподіваємося на журналістів, щоб вони розповіли про проблеми, щоб наших люде не повбивали", – зазначив медик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Мешканка села Колінківці на Буковині Єлизавета Тимко недавно повернулася з Італії і захворіла на коронавірус. Оскільки вона не сиділа вдома, а активно брала участь в житті села, то заразила не тільки своїх рідних, а й односельців.

Винуватиця записала відео, де розповіла, що сама вже одужала і перебуває вдома, і пообіцяла більше ніколи не їздити до Італії на заробітки. Також вона сказала, що чула, нібито люди хочуть спалити її будинок і розправитися з її дітьми і внуками. Вона встала на коліна і просила цього не робити.

Поліція не змогла знайти доказів, що Єлизаветі Тимко хтось погрожували спалити будинок.

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