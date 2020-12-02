На Київщині п'яний водій врізався в електричку

У Білоцерківському районі Київської області 1 грудня приблизно о 21:30 електричка сполученням "Миронівка – Фастів" зіткнулася з автомобілем Нива. Водій легковика був п'яний.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Київської області, чоловік не міг пояснити, як його автомобіль опинився на залізничній колії.

Водій перебував за кермом у стані сп'яніння.

"У 44-річного жителя села Чепеліївка було виявлено 2,17 проміле алкоголю в крові", – розповіли в поліції.

ДТП сталася на переїзді в селі Чепиліївка. Google Maps

На водія було складено адміністративні матеріали за статтями 130 (Управління транспортом особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння) та 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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