На Київщині маленькі діти згоріли живцем через сигарету в ліжку

У с. Погреби Тетіївського району на Київщині дорослий та двоє малолітніх дітей загинули під час пожежі.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. "У приватному житловому будинку в результаті отруєння продуктами горіння загинули 3 особи, з них 2 дітей (2015 і 2016 р.н.)", – йдеться у повідомленні.

Попередня причина пожежі – куріння у ліжку.

На Київщині маленькі діти згоріли заживо через сигарету в ліжку Ілюстрація

Зазначається, що вогонь знищив матрац, пожежа самоліквідувалася. Рятувальники не залучалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 14 січня в районі Широкиного Донецької області згоріла база волонтерів-парамедиків, які допомагали Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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