На Київщині хочуть розгорнути додатково вісім госпіталів

Анна Прийма Кияни 17:10, 27.11.2020 Оновлено: 17:14, 27.11.2020

Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися вісьмома закладами охорони здоров'я.

Відповідне питання розглядає Міністерство охорони здоров'я, поінформував департамент охорони здоров'я ОДА 27 листопада.

Нині в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані на 2185 ліжкомісць. Якщо в перелік госпітальних баз додасться ще вісім медустанов, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу.

Госпітальні бази області завантажено на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2 грудня в Кабінеті міністрів не мають наміру ухвалювати рішення про введення нових карантинних обмежень або про скасування карантину вихідного дня.

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