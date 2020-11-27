На Київщині хочуть розгорнути додатково вісім госпіталів

Мережа госпітальних баз Київської області найближчим часом може розширитися вісьмома закладами охорони здоров'я.

Відповідне питання розглядає Міністерство охорони здоров'я, поінформував департамент охорони здоров'я ОДА 27 листопада.

Нині в області "ковідних" пацієнтів приймають 23 лікарні. Вони розраховані на 2185 ліжкомісць. Якщо в перелік госпітальних баз додасться ще вісім медустанов, мережа інфекційних ліжок розшириться ще на тисячу.

Госпітальні бази області завантажено на 55,7%. Стаціонарне лікування отримують 1217 пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 2 грудня в Кабінеті міністрів не мають наміру ухвалювати рішення про введення нових карантинних обмежень або про скасування карантину вихідного дня.

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