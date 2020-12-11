На Київщині грали в хокей на обледенілій дорозі. Відео

У селі Мила Києво-Святошинського району Київської області місцевий житель вирішив скористатися ожеледицею на дорозі та влаштував каток.

У соцмережах опублікували відповідні відео катань із ключкою і шайбою на крижаній поверхні (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

Користувачі також уточнили, що ця дорога веде від будинків житлового комплексу "Милі квартири" до супермаркету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер увечері, 10 грудня, на дорогах Києва утворилася ожеледиця, яка "заблокувала" місто.

У мережі опублікували відео, як містяни справлялися з негодою: водії автомобілів влаштували дрифт, а у пішоходів були великі проблеми з пересуванням містом.

Так, одна дівчина довго не могла пройти обледенілу вулицю. З камер відеоспостереження виклали запис.