На Київ насувається снігопад: на дороги вивели спецтехніку

У вівторок, 1 грудня, синоптики прогнозують зміни погодних умов і посилення опадів у Києві.

За даними Укргідрометцентру, очікується зниження температури від +1 до -2 градусів.

У зв'язку з цим техніка Київавтодору заздалегідь виїхала в місто, щоб оперативно почати обробку та очищення доріг, тротуарів і мостів столиці.

На вихідних позиціях чергує 51 одиниця техніки, 12 одиниць проводять превентивну обробку вулично-дорожньої мережі. Зокрема, передусім – підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости і шляхопроводи.

Прогноз на 2 грудня

За даними Accuweather, у столиці буде хмарно, опадів не очікується. Повітря прогріється до +1 градуса.

За прогнозом Укргідрометцентру, очікується мокрий сніг. Температура вночі 1-3 морозу, вдень від 1 морозу до 1 градуса тепла. Вітер східний – 7-12 м/с.

Погода в Києві на 1 грудня Укргідрометцентр

Погода в Києві на 2 грудня Укргідрометцентр

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