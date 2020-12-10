На Київ насувається негода: на дороги вивели спецтехніку
У Києві 10 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов: дощ із переходом у мокрий сніг.
За даними Укргідрометцентру, пориви вітру посиляться до 25 метрів на секунду (рівень небезпеки жовтий), температура вдень становитиме -4 °C. Під час опадів стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до + 1 °С.
Киян просять обережно пересуватися містом, а водіїв – дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.
"Київавтодор" вже підготувався до негоди і вивів 544 одиниці спеціальної техніки. Передусім будуть обробляти:
мости і шляхопроводи,
магістральні вулиці,
вулиці, якими курсує громадський транспорт,
ділянки тротуарів.
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