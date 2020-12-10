На Київ насувається негода: на дороги вивели спецтехніку

У Києві 10 грудня синоптики прогнозують погіршення погодних умов: дощ із переходом у мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, пориви вітру посиляться до 25 метрів на секунду (рівень небезпеки жовтий), температура вдень становитиме -4 °C. Під час опадів стовпчики термометрів коливатимуться від -2 °C до + 1 °С.

Киян просять обережно пересуватися містом, а водіїв – дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, під час наближення до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму.

"Київавтодор" вже підготувався до негоди і вивів 544 одиниці спеціальної техніки. Передусім будуть обробляти:

мости і шляхопроводи,

магістральні вулиці,

вулиці, якими курсує громадський транспорт,

ділянки тротуарів.

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