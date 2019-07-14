На Київ насувається буря: синоптик налякала прогнозом

У неділю, 14 червня, в Києві очікується дощ з грозою, який принесе атмосферний фронт із регіону.
Про це попередила в Facebook народний синоптик Наталія Діденко. "Атмосферний фронт – вже в дорозі. Дощі з грозами ходять по Київщині і підбираються до столиці", – написала вона.
Синоптик закликала всіх, хто знаходиться на відкритій місцевості, зокрема біля води, сховатися в приміщеннях.
Буря в Києві
Уніан
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що пекельної спеки в липні поточного року українці вже не побачать, хоча дощі тимчасово припиняться.
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