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На Київ насувається буря: синоптик налякала прогнозом

23т Читати матеріал російською

У неділю, 14 червня, в Києві очікується дощ з грозою, який принесе атмосферний фронт із регіону.

Про це попередила в Facebook народний синоптик Наталія Діденко. "Атмосферний фронт – вже в дорозі. Дощі з грозами ходять по Київщині і підбираються до столиці", – написала вона.

Синоптик закликала всіх, хто знаходиться на відкритій місцевості, зокрема біля води, сховатися в приміщеннях.

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Буря в Києві

Буря в Києві

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, що пекельної спеки в липні поточного року українці вже не побачать, хоча дощі тимчасово припиняться.

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Тема
Погода в Києві
Місце
Україна
Тег
Київ
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