На Київ чекають зміни: у Зеленського взялися за нову реформу

В рамках реформи децентралізації партія "Слуга народу" має намір відновити в Києві районні ради та їхні виконавчі органи.

Відповідні зміни передбачені в законопроекті про столицю, повідомив в ефірі ObozTV кандидат в народні депутати від партії "Слуга народу" Віталій Безгін.

За словами Безгіна, цей проект є одним з першочергових і Верховна Рада IX скликання може розглянути його вже у вересні поточного року.

"Новий законопроект передбачає істотні зміни в управлінні Києвом, щоб нарешті віддати необхідні права громадам. Це стосується відновлення районних рад, відділення КМДА від виконавчої гілки столиці", – розповів він.

Політик нагадав, що зараз у Києві є районні держадміністрації (РДА), але немає виборчих органів – райрад.

"Тобто по суті немає самоврядування на рівні районів. Наша позиція по Києву: ми маємо створити при Київраді виконком, відновити районні ради, та при райрадах теж будуть виконавчі комітети, які займатимуться безпосередньо проблематикою району", – роз'яснив Безгін.

"РДА – по суті, призначенці, які не несуть політичної відповідальності, і представляють центральну вертикаль. Їх ми хочемо прибрати", – уточнив він.

У Києві знову почнуть обирати райради? dudeway.livejournal.com

OBOZREVATEL нагадує, що райради в Києві були ліквідовані рішенням КМДА у 2010 році. У 2015-му райради були номінально відновлені, проте вибори на районному рівні досі так і не відбулися.

На початку липня 2019 року з'явилася інформація, що новий глава держави Володимир Зеленський прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. 24 липня в розпорядження OBOZREVATEL потрапило звернення глави Офісу президента Андрія Богдана на адресу Кабінету міністрів з проханням звільнити чинного мера Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Пізніше стало відомо, що партія "Слуга народу" планує реформувати адміністративний устрій України та організувати префектури замість обласних державних адміністрацій.

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