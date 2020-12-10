На горі в Києві встановили загадковий моноліт

На Замковій горі в Києві встановили тристоронній металевий моноліт.

Фотографії об'єкта опублікував в Facebook киянин Юрій Романенко, пожартувавши, що за цим стоїть Ілон Маск.

Раніше в пустелі штату Юта в США був знайдений металевий моноліт, схожий на реквізит фільму "2001 рік: Космічна одіссея" Стенлі Кубрика.

Пізніше загадковий об'єкт зник з Юти і був встановлений в Румунії на пагорбі Батче Доамней в місті Пятра Нямц.

Загадкові сріблясті моноліти виявилися роботою американської арт-групи The Most Famous Artist. Спершу інформацію про монолітах опублікували в Instagram -сторінці, де повідомлялася навіть ціна такого арт-об'єкту – 45 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, художники опублікували проект створення моноліту. Також була показана нова фігура, яку встановили в Національному парку Джошуа-Трі (Каліфорнія, США).