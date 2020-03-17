На дорогах Києва колапс через карантин: автобуси переповнені

У Києві, незважаючи на введений з 17 березня карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу, на деяких вулицях утворилися затори.

Водночас не змінилася ситуація і в громадському транспорті – той продовжує курсувати, ігноруючи обмежувальні заходи. Про це свідчать дані сервісу Google Maps, відео з вуличних камер спостереження і пости киян у соцмережах.

Так, у заторах зараз стоять проспекти Академіка Палладіна, Перемоги, Леся Курбаса, Любомира Гузара, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери. Крім цього, проїхати не можна на Кільцевій дорозі, в районі метро "Житомирська" та "Берестейська".

Затори в Києві Скріншот

Також складна ситуація спостерігається на мосту Патона. На лівому березі Дніпра авто застрягли в заторі на проспектах Бажана і Броварському.

Водночас у центрі столиці майже неможливо проїхати вулицями Михайла Грушевського, Жилянською, Набережно-Рибальською, на Володимирському спуску, Набережному шосе і по бульварах Лесі Українки й Тараса Шевченка.

Затори в Києві Скріншот

Раніше столична влада заявляла, що в автобусі має їхати одночасно до 10 осіб. Однак на ділі ні водії, ні люди не дотримуються рекомендацій.

Так, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко опублікував в Telegram фото переповненого громадського транспорту.

Переповнені автобуси в Києві Telegram/Олексій Гончаренко

Переповнені автобуси в Києві Telegram/Олексій Гончаренко

Затори в Києві Скріншот

Затори в Києві Скріншот

Затори в Києві Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, через оголошений загальнонаціонального карантину та обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, метро Києва, Харкова і Дніпра зупинило роботу, а наземний транспорт змінив правила руху. Тому з самого ранку вівторка, 17 березня, в цих містах багато вулиць стояли в заторах.

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