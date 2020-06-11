На депутата Соболєва готують новий замах – адвокат

На депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час замаху на якого в столиці загинув його трирічний син, може готуватися новий замах.

Про це заявив у зверненні на Facebook його адвокат Єгор Бодров (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В'ячеслав Соболєв і його адвокат Єгор Бодров

Він звернувся до президента Володимира Зеленського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, а також керівника зовнішньої розвідки, яким недавно став Валерій Кондратюк.

Адвокат висловив надію, що це звернення "створить перешкоди можливому замаху" на життя його підзахисного, а також його життя.

За словами Бодрова, він отримав інформацію, яка дає достатні підстави вважати, що "необхідно провести перевірку на причетність до замаху представників певних правоохоронних органів і спецслужб України на рівні не останніх осіб, а можливо, перших".

Адвокат закликав передати розслідування вбивства сина Соболєва в НАБУ, яке він вважає "єдиним органом, який об'єктивно може розслідувати вказане провадження з процесуальним супроводом САП".

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