На депутата Соболєва готують новий замах – адвокат
На депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час замаху на якого в столиці загинув його трирічний син, може готуватися новий замах.
Про це заявив у зверненні на Facebook його адвокат Єгор Бодров (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він звернувся до президента Володимира Зеленського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, а також керівника зовнішньої розвідки, яким недавно став Валерій Кондратюк.
Адвокат висловив надію, що це звернення "створить перешкоди можливому замаху" на життя його підзахисного, а також його життя.
За словами Бодрова, він отримав інформацію, яка дає достатні підстави вважати, що "необхідно провести перевірку на причетність до замаху представників певних правоохоронних органів і спецслужб України на рівні не останніх осіб, а можливо, перших".
Адвокат закликав передати розслідування вбивства сина Соболєва в НАБУ, яке він вважає "єдиним органом, який об'єктивно може розслідувати вказане провадження з процесуальним супроводом САП".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
У результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним із підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також у мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києва 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
За словами народного депутата 8-го скликання Ігора Мосійчука, організатором замаху на Соболєва виявився Абуєв.
Сам Абуєв заявив, що не причетний до злочину.
Соболєв сказав, що правоохоронці не допитали батька підозрюваного Абуєва.