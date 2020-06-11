Головна Новини
11 червня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

На депутата Соболєва готують новий замах – адвокат

1.2т
Читати матеріал російською

На депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час замаху на якого в столиці загинув його трирічний син, може готуватися новий замах.

Про це заявив у зверненні на Facebook його адвокат Єгор Бодров (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

В'ячеслав Соболєв і його адвокат Єгор Бодров

В'ячеслав Соболєв і його адвокат Єгор Бодров

Він звернувся до президента Володимира Зеленського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової, а також керівника зовнішньої розвідки, яким недавно став Валерій Кондратюк.

Адвокат висловив надію, що це звернення "створить перешкоди можливому замаху" на життя його підзахисного, а також його життя.

За словами Бодрова, він отримав інформацію, яка дає достатні підстави вважати, що "необхідно провести перевірку на причетність до замаху представників певних правоохоронних органів і спецслужб України на рівні не останніх осіб, а можливо, перших".

Адвокат закликав передати розслідування вбивства сина Соболєва в НАБУ, яке він вважає "єдиним органом, який об'єктивно може розслідувати вказане провадження з процесуальним супроводом САП".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Замах на Соболєва" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Замах на Соболєва Кримінал
Особи
Ірина Венедиктова В'ячеслав Соболєв Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Національне антикорупційне бюро України Офіс генерального прокурора України Офіс президента
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги