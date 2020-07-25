На COVID-19 захворіли майже 130 мешканців Києва: з'явилася статистика за районами

Кияни 11:05, 25.07.2020 Оновлено: 11:20, 25.07.2020

За минулу добу, 24 липня, на COVID-19 у Києві захворіло 129 осіб. Усього в столиці лабораторно підтверджено 7525 випадків коронавірусу.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22, у Солом’янському – 18, в Печерському і Голосіївському – по 16 випадків.

За добу захворіли:

  • 68 жінок віком від 21 до 77 років;

  • 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;

  • 4 дівчинки від 1 року до 17 і 4 хлопчики від 6 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і два медики.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 81 людина. Усього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.

Telegram Віталія Кличка
Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 липня в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків коронавірусу. З них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.

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