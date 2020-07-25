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На COVID-19 захворіли майже 130 мешканців Києва: з'явилася статистика за районами

Кияни
2,2 т.
У Києві вже більше 7,5 тисяч заражених коронавірусом

У Києві вже більше 7,5 тисяч заражених коронавірусом.

За минулу добу, 24 липня, на COVID-19 у Києві захворіло 129 осіб. Усього в столиці лабораторно підтверджено 7525 випадків коронавірусу.

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Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 22, у Солом’янському – 18, в Печерському і Голосіївському – по 16 випадків.

За добу захворіли:

  • 68 жінок віком від 21 до 77 років;

  • 53 чоловіка віком від 21 до 68 рокiв;

  • 4 дівчинки від 1 року до 17 і 4 хлопчики від 6 до 15 років.

Захворіли, зокрема, і два медики.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу одужала 81 людина. Усього коронавірус подолали 2748 мешканців Києва.

Telegram Віталія Кличка

Telegram Віталія Кличка

Скрин Telegram

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 липня в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків коронавірусу. З них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.

УкраїнаКиївКоронавірусКиївська обласна державна адміністраціявірусВіталій Кличко
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