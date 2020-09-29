На COVID-19 у Києві захворіли ще понад 400 осіб. Статистика

Станом на ранок 29 вересня у Києві зафіксовано 416 нових випадків COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, оприлюднені апаратом РНБО. Від початку епідемії у Києві одужало 6 505 осіб, померло –373 (четверо за минулу добу). Загалом у Києві підтверджено 22 559 випадків COVID-19.

У Київській області зафіксовано 8 996 випадків COVID-19 (142 нових випадки за добу). Від початку епідемії одужали 5 365 людей, померли 173 людини.

Зазначимо, усього в Україні станом на 29 вересня офіційно підтверджено 204 932 випадки коронавірусної інфекції. З них 3 627 – виявлені за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 вересня в Україні почало діяти нове карантинне зонування в регіонах. Згідно з оновленим списком, Київ перейшов до "жовтої" зони. Міста Тернопіль та Бережани опинилися в "червоній".