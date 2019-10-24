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24 жовтня • оновлено в 16:54
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На березі озера в Києві знайшли труп: опубліковані перші фото і відео з місця НП

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Поблизу до озера Вирлиця в Дарницькому районі Києва виявили мертве тіло.

Про це повідомили в співтоваристві "Позняки Осокорки Харківський - житлові масиви Дарницького р-ну м.Києва" в Facebook. Там повідомили, що бездиханне тіло було знайдено на березі озера (щоб подивитися фото і відео, доскролльте докінця).

Близько водойми понад дві години перебували патрульні поліцейські і люди в цивільному.

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

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"Озеро Вирлиця. На березі знайдений труп. Години дві спостерігали за метушнею біля озера. Спочатку патрульні машини, потім люди в штатському, за ними швидка і в самому кінці зелена "горбушка"(труповозка по-народному). Через туман погана видимість. Чекаємо новин в офіційних джерелах", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що в офіційних джерелах про надзвичайну подію на озері Вирлиця поки не повідомляли.

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

У Дарницькому районі Києва знайшли труп

На березі озера в Києві знайшли труп: опубліковані перші фото і відео з місця НП

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Як писав OBOZREVATEL, під Києвом знайшли тіло 44-річної Олени Лісовий, яка була в розшуку з 15 жовтня.

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Місце
Україна Київ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Каждый день в Киеве какой-то труп , а то и несколько находят. Голодомор?
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a alexeyon
a alexeyon
Федоров Федор, потороченное ты от рождения...
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