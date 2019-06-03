Можуть навіть не сісти: під Києвом підозрюваним у пораненні дитини поліцейським пом'якшили звинувачення

Поліцейським, затриманим за підозрою у вогнепальному пораненні 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому під Києвом, пом'якшили звинувачення.

Зараз їм інкримінують статтю 128 Кримінального кодексу України, повідомила в ефірі ObozTV речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

"Слідчі київського територіального управління ДБР повідомили їм про підозру у заподіянні необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 ст. 28, ст. 128 ККУ", – зазначила Іванова.

Кримінальний кодекс України за статтею 128 передбачає покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин або виправних робіт до 2 років, або обмеження волі (тобто перебування особи у виправному центрі без ізоляції від суспільства) на строк до 2 років.

Іванова зазначила, що попередня кваліфікація була змінена у зв'язку з тими фактами, якими володіє зараз слідство.

"Досудове розслідування – це процес, на кожному з цих етапів кваліфікація може бути в ту чи іншу сторону змінена. Це залежить від низки обставин", – пояснила вона.

Речник додала, що готується подання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

На питання про можливу міру запобіжного заходу вона відмовилася відповідати: "це інформація, яку я не можу розголошувати. Поки це не доступна публічна інформація".

Іванова уточнила, що міра запобіжного заходу залежатиме не тільки від слідчих, а й від прокуратури, а також від рішення суду.

"Ще не всі обставини з'ясовані, не всі обшуки завершені. Тому рано говорити про результати", – резюмувала вона.

Поліцейським, які вистрілили хлопчику в голову, загрожує максимум 2 роки у виправному центрі Depositphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Близько 16:00 в п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький 5-річний хлопчик отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.

Дитину госпіталізували до реанімації в дуже важкому стані. Лікарі борються за його життя.

У ніч на 2 червня стало відомо, що поліція і Державне бюро розслідувань затримали підозрюваних у злочині – двох співробітників патрульної поліції.

За попередньою інформацією, поліцейські відпочивали і перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони вирішили розважитися, стріляючи по металевих банках та інших предметах, і потрапили в хлопчика, який в цей час перебував на дитячому майданчику.

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