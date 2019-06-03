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Можуть навіть не сісти: під Києвом підозрюваним у пораненні дитини поліцейським пом'якшили звинувачення

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Поліцейським, затриманим за підозрою у вогнепальному пораненні 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому під Києвом, пом'якшили звинувачення.

Зараз їм інкримінують статтю 128 Кримінального кодексу України, повідомила в ефірі ObozTV речник Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова.

"Слідчі київського територіального управління ДБР повідомили їм про підозру у заподіянні необережного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Тобто у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 ст. 28, ст. 128 ККУ", – зазначила Іванова.

Кримінальний кодекс України за статтею 128 передбачає покарання у вигляді громадських робіт від 150 до 240 годин або виправних робіт до 2 років, або обмеження волі (тобто перебування особи у виправному центрі без ізоляції від суспільства) на строк до 2 років.

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Іванова зазначила, що попередня кваліфікація була змінена у зв'язку з тими фактами, якими володіє зараз слідство.

"Досудове розслідування – це процес, на кожному з цих етапів кваліфікація може бути в ту чи іншу сторону змінена. Це залежить від низки обставин", – пояснила вона.

Речник додала, що готується подання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

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На питання про можливу міру запобіжного заходу вона відмовилася відповідати: "це інформація, яку я не можу розголошувати. Поки це не доступна публічна інформація".

Іванова уточнила, що міра запобіжного заходу залежатиме не тільки від слідчих, а й від прокуратури, а також від рішення суду.

"Ще не всі обставини з'ясовані, не всі обшуки завершені. Тому рано говорити про результати", – резюмувала вона.

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Depositphotos

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анжеліка Іванова
Місце
Україна
Теги
поліціястрілянинапостраждала дитинаДержавне Бюро Розслідувань
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