"Можна вмерти": киянам сказали, що у жодному разі не можна робити через смог

Директор Київського еколого-культурного центру, еколог Володимир Борейко заявив, що через ситуацію зі смогом у Києві, його жителям у жодному разі не можна допускати скупчення чадного газу (СО) в квартирі.

Він у коментарі OBOZREVATEL пояснив, що підвищення його концентрації в повітрі в столиці пов'язано з низкою факторів.

"По-перше, підвищена концентрація пов'язана з тим, що у нас величезна кількість машин і теплових електростанцій, які працюють на вугіллі і викидають в атмосферу дуже багато СО. По-друге, це погодні умови – відсутність дощу, вітру і присутність туману", – повідомив він.

За його словами, за рахунок суми цих факторів у столиці утворюється смог.

Борейко наголосив: йдеться про чадний газ. "Це дуже небезпечна речовина. Наприклад, якщо такий газ накопичується в домі, і якщо кватирку не відкрили, то можна просто померти", – попередив еколог.

Чадний газ – дуже небезпечна речовина

Борейко констатував: кардинально змінити ситуацію можуть тільки опади і вітер. Людям, що страждають на захворювання дихальної системи, він порекомендував тимчасово виїхати з міста.

Як писав OBOZREVATEL, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА Олег Попенко заявив про те, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу. Він навів докази своїх слів.

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