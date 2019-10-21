Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 21:47
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Можна вмерти": киянам сказали, що у жодному разі не можна робити через смог

2.5т Читати матеріал російською

Директор Київського еколого-культурного центру, еколог Володимир Борейко заявив, що через ситуацію зі смогом у Києві, його жителям у жодному разі не можна допускати скупчення чадного газу (СО) в квартирі.

Він у коментарі OBOZREVATEL пояснив, що підвищення його концентрації в повітрі в столиці пов'язано з низкою факторів.

"По-перше, підвищена концентрація пов'язана з тим, що у нас величезна кількість машин і теплових електростанцій, які працюють на вугіллі і викидають в атмосферу дуже багато СО. По-друге, це погодні умови – відсутність дощу, вітру і присутність туману", – повідомив він.

За його словами, за рахунок суми цих факторів у столиці утворюється смог.

Борейко наголосив: йдеться про чадний газ. "Це дуже небезпечна речовина. Наприклад, якщо такий газ накопичується в домі, і якщо кватирку не відкрили, то можна просто померти", – попередив еколог.

Чадний газ – дуже небезпечна речовина

Чадний газ – дуже небезпечна речовина

Борейко констатував: кардинально змінити ситуацію можуть тільки опади і вітер. Людям, що страждають на захворювання дихальної системи, він порекомендував тимчасово виїхати з міста.

Новини
Забруднення повітря в Києві: влада прояснила ситуацію

Як писав OBOZREVATEL, голова комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА Олег Попенко заявив про те, що в Україні зафіксовано найвищий рівень концентрації чадного газу. Він навів докази своїх слів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Екологія в Києві
Особа
Володимир Борейко
Місце
Україна Київ
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
11
1
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свиноголовки верещали про смог над нежилой Сибирью, а тут в столисе Ивропи, в самом Xyиве такоэ!)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Дудко Олег
Дудко Олег
Вот и наступило оно, светлое европейское завтра.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Kuksov Micha
Kuksov Micha
ЗАГАДка природы Украины: НИЧЕГО не работает - и смог!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Kuksov Micha, лишнехромосмный биомусор завонял.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel