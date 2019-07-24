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"Можливі провокації": з посольства Росії в Києві зняли "колючку"

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Зняття колючого дроту з посольства РФ в Україні, яке розташоване на Повітрофлотському проспекті в Києві, може бути провокацією російської сторони.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV колишній народний депутат, нині депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Свобода").

"Росія намагається всіляко продемонструвати українцям, що президент Зеленський є проросійським, тому "нема чого боятися країні-окупанту" і можна зняти колючий дріт", – припустив Мірошниченко.

"У той же час, в Росії вони намагаються продемонструвати, що президент Зеленський та його команда – проєвропейські. Щоб ще більш агресивно налаштувати росіян проти українців", – звернув він увагу.

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За словами Мірошниченка, це може бути "провокація на зіткнення".

"І те, що Росія продовжує робити на Донбасі, підтверджує цю версію", – наголосив він.

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На уточнююче запитання, які саме провокації можуть послідувати за зняттям колючого дроту, депутат Київради відповів:

"Росіяни роблять те ж саме, що вони робили під час Другої світової війни на Західній Україні. Коли вони перевдягалися в бандерівців і знищували мирне населення".

"Безумовно, я не виключаю, що самі росіяни можуть організувати напад на посольство РФ. Щоб дискредитувати певну партію чи силу, і разом з тим – дестабілізувати ситуацію всередині України", – резюмував Мірошниченко.

Посольство РФ в Києві

Посольство РФ в Києві

wikipedia.org

OBOZREVATEL нагадує, що вранці 23 липня з посольства Росії на Повітрофлотському проспекті в Києві зникла велика частина колючого дроту, яка була там 5 років (з 2014-го).

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Теми
Російсько-український конфлікт Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ігор Мірошниченко
Місце
Україна Київ
Теги
посольство Росії в Україні Росія
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Питон Каа
Питон Каа
Сняли и отдали в посольство США. Они очень просили... Свою-то нескоро подвезут, а результаты выборов заставляют торопиться...
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Да вообще зскрыть этот гадючник и забыть за них. Нет посла - нет посольства. До побачення, телебачення.
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