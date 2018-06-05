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У Києві скоро обвалиться міст? У Кличка озвучили проблему

2.4тЧитати новину російською

Інформація про можливий обвал київського мосту Метро найближчим часом не відповідає дійсності.

"Ніякої проблеми на сьогодні немає. Ми знаємо про те, що була проведена експертиза цього мосту, і до 2022 року в нас поки є гарантія, що він стоятиме, тобто ніяких проблем з ним не буде", – сказала у коментарі OBOZREVATEL представник прес-служби департаменту транспортної інфраструктури КМДА Юлія Пономаренко.

За її словами, наразі в департаменті готуються документи і перевірки щодо початку капітального ремонту мосту Метро.

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"В нас запланований капітальний ремонт цього мосту, зараз ведеться документація щодо цього, будуть проведені потрібні перевірки, і в наступному році вже буде проводитися капітальний ремонт, який триватиме два роки", – повідомила вона.

На запитання, чи буде часткове або повне закриття мосту на момент капітального ремонту, в департаменті не змогли відповісти, сказавши, що поки це невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головною метою Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований Крим і територію РФ, є збільшення потоку транспорту на півострів, щоб тим самим "підвищити стійкість анексії".

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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