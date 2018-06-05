У Києві скоро обвалиться міст? У Кличка озвучили проблему

Інформація про можливий обвал київського мосту Метро найближчим часом не відповідає дійсності.

"Ніякої проблеми на сьогодні немає. Ми знаємо про те, що була проведена експертиза цього мосту, і до 2022 року в нас поки є гарантія, що він стоятиме, тобто ніяких проблем з ним не буде", – сказала у коментарі OBOZREVATEL представник прес-служби департаменту транспортної інфраструктури КМДА Юлія Пономаренко.

За її словами, наразі в департаменті готуються документи і перевірки щодо початку капітального ремонту мосту Метро.

"В нас запланований капітальний ремонт цього мосту, зараз ведеться документація щодо цього, будуть проведені потрібні перевірки, і в наступному році вже буде проводитися капітальний ремонт, який триватиме два роки", – повідомила вона.

На запитання, чи буде часткове або повне закриття мосту на момент капітального ремонту, в департаменті не змогли відповісти, сказавши, що поки це невідомо.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головною метою Кримського мосту, яким окупанти з'єднали анексований Крим і територію РФ, є збільшення потоку транспорту на півострів, щоб тим самим "підвищити стійкість анексії".