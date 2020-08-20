Компанія "Мостобуд", яку пов'язують з ексдепутатом Київради, а нині так званим смотрящим за Києвом Денисом Комарницьким і президентом компанії "Укрбуд" Сергієм Кучером, та яка займається незаконним видобутком піску, заборгувала Києву 300 мільйонів гривень.

Як повідомила Українська асоціація видобувачів піску у Facebook, ці кошти було витрачено компанією через нецільове використання земельної ділянки та непогоджений договір суборенди. Компанія і досі не сплатила цих коштів.

"Замість виробничих площ, які компанія мала тут створити, вона складувала пісок, видобутий у руслі річки Дніпро без спецдозволів різними піратськими компаніями, зокрема компанією "Собі", яка фактично і проводить операційну діяльність на майданчику", – сказано в повідомленні.

Нині ця земельна ділянка перебуває в комунальній власності і жодних підстав на користування нею "Мостобуд", "Мостобуд Транс" або ТОВ “КСП ГРУПП” немає. Однак, незважаючи ні на що, на земельній ділянці загальною площею близько 17 гектарів лежать терикони піску, який продовжують вантажівками вивозити з майданчика.

Зазначимо, що раніше сайт Dubinsky.pro повідомив, що Кучер, Комарницький і нардеп Микола Тищенко за підтримки заступника директора департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Юрія Тація незаконно видобувають пісок на ділянці площею 16,7951 га, розташованій на вул. Промисловій у Голосіївському районі. Її власником є територіальна громада Києва в особі Київської міської ради.

У публікації стверджується, що через підконтрольну компанію "Мостобуд" вони незаконно передали землю в оренду підряднику, який під виглядом днопоглиблювальних робіт здійснює видобуток і подальшу реалізацію піску. Незважаючи на те, що суд зобов'язав "Мостобуд" залишити цю землю, вони незаконно продали приміщення ще однієї компанії, використовуючи послуги чорного нотаріуса.

"Мостобуд", пов'язаний із Кучером і Комарницьким, заборгував Києву 300 млн через видобуток піску Асоціація Видобувачів Піску / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Кучер і Комарницький, які "кришують" незаконних видобувачів піску на Видубичах, перешкоджали демонтуванню нелегального паркану. Для того щоб не дати виконати припис про демонтаж, тітушки підпалили під огорожею машину й підклали туди вибуховий пристрій. На місце приїхала охорона в масках

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