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24 квітня • оновлено в 15:35
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Москва просить пустити гуманітарний вантаж у Києво-Печерську лавру: з'явився документ

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Уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової з проханням щодо сприяння в доставці гуманітарної допомоги в Києво-Печерську лавру.

Відповідний лист з'явився в розпорядженні OBOZREVATEL. У ньому вказується, що місія російських вірян "носить виключно гуманітарний характер".

Києво-Печерська Лавра

Києво-Печерська Лавра

СиД

Москалькова повідомила, що, дізнавшись про тяжке становище мешканців лаври, "миряни двох держав списалися по інтернету та домовилися про можливу підтримку".

Російська омбудсменка зазначила в листі, що зібрано більш як 2 тонни лікарських препаратів, дезінфектантів, масок, рукавичок та інших засобів, необхідних у боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції. Однак для доставки життєво необхідного вантажу потрібен спеціальний дозвіл від Міністерства соціальної політики України, на адресу якого були надіслані звернення, але відповіді так і не отримано.

Москва просить пустити "гуманітарку" в Києво-Печерську лавру: з'явився документ

"Прошу вас, шановна Людмило Леонтіївно, надати допомогу в отриманні відповідного дозволу на ввезення ліків та іншої допомоги для мешканців Свято-Успенської Києво-Печерської лаври", – йдеться в листі.

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова підтвердила отримання звернення Москалькової та повідомила, що ці питання треба адресувати до Мінсоцполітики.

"Ініціатор звернення, який хоче передати вантаж, повинен звернутися до Міністерства соціальної політики. Тільки там можуть вирішувати питання оформлення та ввезення вантажу в якості гуманітарної допомоги", – підкреслила омбудсменка. Денісова додала, що не вирішує таких питань, а тільки контролює дотримання прав, повідомляє ВВС News Україна.

Карантин у Лаврі

Карантин у Лаврі

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києво-Печерській лаврі відбувся спалах коронавірусу. З 13 квітня лавра перебуває на повному карантині.

За останніми даними, занедужали приблизно 150 осіб, є померлі.

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Автор
Олег Тимченко
Тема
Коронавірус
Особи
Тетяна Москалькова Людмила Денисова
Місце
Україна Київ
Теги
Києво-Печерська Лавра РПЦ Православна церква України православ'я в Росії
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Баринов Николай
Баринов Николай
Когда полицейские хотели оштрафовать водителя автомобиля настоятеля КПЛ Павла, за нарушения ПДД , блаженный по хамски отреагировал:" Его Бог накажет". Ну пусть Господь Бог их и лечит, если на это есть его милость.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Стекломоем блаженным хотят поделиться
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Hecke Josef
Hecke Josef
А Гиркина в качестве "гумконвоя" в рясах тоже пришлют??
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Кияни

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

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