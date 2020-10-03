Мосійчук заявив про підкуп виборців на Київщині й назвав організатора

У селищі Гребінки Київської області роздавали в конвертах по 1000 гривень за кандидата на голову ОТГ, директора Гребінківської гімназії Романа Засуху.

Як повідомив у Facebook колишній народний депутат Ігор Мосійчук, із заявою про підкуп виборців звернулася до Національної поліції Васильківщини вчителька Гребінківської ЗОШ Марія Жиляк.

"До слова, там із лікарняного вийшла на роботу фігурантка кримінального провадження з підкупу виборців на президентських виборах, керівниця управління соціального забезпечення Василькова Людмила Петрівна Бурсова. Готується масовий підкуп виборців у місті Василькові в інтересах кандидатки на посаду міського голови Наталії Баласинович, яку підтримує і просуває родина Засух", – додав він.

Нагадаємо, торік глава Васильківської райради Наталія Баласинович стала фігуранткою відеоскандалу із перепалкою з поліцейськими. За це її вивели зі списку кандидатів у депутати від "Європейської солідарності".

У січні 2020 року офіційний радник Баласинович Володимир Корсунський влаштував зухвалу суперечку з журналістом, який хотів поспілкуватися з чиновницею.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліція викрила масштабну схему підкупу виборців на окрузі №208, де балотується лідер Радикальної партії Олег Ляшко.