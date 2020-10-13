За період пандемії у Києві звільнилися від 20 до 25% медпрацівників, – Гелевей

Від 20 до 25% медичних працівників звільнилися зі столичних медзакладів за період пандемії коронавірусу.

Їх потрібно негайно повернути для того, щоб ефективно боротися з інфекцією, заявив у ефірі "Громадського радіо" представник Київради, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Олег Гелевей.

На думку чиновника, центральна влада має негайно спростити закупівлі та перерозподілити кошти з інших сфер на боротьбу з коронавірусом, зокрема, на закупівлю необхідного обладнання і підвищення зарплат медпрацівникам.

"Ніхто з медсестер не буде боротися з коронавірусом за 10-15 тисяч", – наголосив він.

Також, за його словами, у лікарнях столиці для хворих на коронавірус може не вистачити кисню.

"Наразі у столиці для госпіталізації хворих на COVID-19 залучили 20 лікарень порівняно з 7 на початку пандемії. Туди входять і пологові будинки, і дитячі лікарні, де менша заповненість хворими на коронавірус, в основних опорних лікарнях заповненість сягає 90%", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що міський голова Києва Віталій Кличко показав оновлені "коронавірусні" відділення. Зокрема, під прийом хворих на COVID-19 обладнали міську лікарню №18. Кличко зазначив, що в столиці для лікування хворих розгорнули майже 2,8 тисячі ліжок у 22 лікарнях.