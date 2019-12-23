Обійшов 14 столиць: вартість життя в Києві порівняли з іншими містами. Інфографіка

Економісти порівняли вартість життя в Києві з іншими світовими столицями.

Згідно з результатами, в головному місті України жити дешевше, ніж у столицях більшості країн Європи, США, Канади, Австралії, Росії та ряду інших. Відповідну інфографіку на сторінці у Facebook опублікував економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на американському фондовому ринку Володимир Компанієць.

Уточнюється, що для порівняння вартості життя брався ідентичний набір товарів і послуг. У вартість споживчого кошика входили витрати на товари та послуги для сім'ї з 4-х осіб (оренда, комунальні послуги, проїзд, харчування, покупка одягу, дитячий садок, 1 пачка сигарет у день та інше).

Якщо дані неможливо було зібрати і верифікувати, то така країна відсутня в таблицях, а на картах позначена сірим кольором.

Київ Gloss.ua

Компанієць пояснив, що:

Перший слайд із трьома таблицями показує, на скільки вартість споживчого кошика в Києві відрізняється від вартості аналогічного кошика в столиці іншої країни.

Зелена таблиця зі столицями країн, у яких вартість споживчого кошика менша від київського. Вона показує, на скільки відсотків вартість споживчого кошика в Києві більше.

Синя та помаранчева таблиця зі столицями, у яких вартість життя вища. Вони показують, на скільки відсотків у Києві дешевше жити.

"Завдяки ревальвації з 27 до 23 грн за долар, Київ за вартістю життя обійшов мінімум 14 столиць таких країн як Румунія, Сербія, Білорусь, Албанія, Марокко, Колумбія та інші", – вказав економіст.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Другий слайд відображає країни з вартістю життя в їх столицях порівняно з Києвом. Зеленим, якщо вартість нижча від Києва, до червоного, якщо вартість життя вища. Чим яскравіший колір, тим більша різниця.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Третій слайд показує, дорожче чи дешевше жити в столицях цих країн порівняно з Києвом.

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Як писав OBOZREVATEL, раніше Володимир Компанієць повідомив, що в Києві вартість споживчого кошика досягла рівня цін у Бухаресті.

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