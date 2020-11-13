В "Епіцентрі" – про карантин вихідного дня: розпорядження про закриття не було. Відео

В одному з київських торговельних центрів "Епіцентр" заявили, що на вихідних можна буде відвідувати торговий зал і вибирати покупки.

Співробітниця ТЦ заявила журналісту Pavlovsky News, що розпорядження про закриття в суботу не надходило (щоб подивитися фото та відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він запитав, чи можна буде дивитися будматеріали в торговому залі і купувати їх. "Так, звичайно. У нас інформації немає, що ми будемо закриті", – відповіла співробітниця.

Також в магазині встановили термінал для онлайн-покупок на місці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після оголошення Кабінетом міністрів України карантину вихідного дня мережу гіпермаркетів "Епіцентр" випустила рекламу, в якій заявила, що буде працювати також в суботу та неділю. Нехтуючи всіма заборонами, в компанії анонсували продаж не тільки будматеріалів, але і продуктів, медикаментів і навіть палива для машин.

Потім мережа повідомила, що буде продавати на вихідних виключно продукти харчування, медичні товари та засоби гігієни.

Після цього в "Епіцентрі" заявили, що не працюватимуть на вихідних, а торгівля буде здійснюватися тільки онлайн.