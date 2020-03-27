Київ надав представникам малого та середнього бізнесу 50% пільгу на сплату оренди комунального майна на час обмежень через коронавірус COVID-19. А підприємці, які не зможуть використовувати орендовані об'єкти, символічно вноситимуть лише 1 гривню.
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Таке рішення було ухвалене 26 березня на позачерговому засіданні Київради. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 27 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Він підкреслив, що Київ не повинен припинити втілення змін, тому місту треба розвиватися навіть у таких складних умовах.
У Кличка пішли на серйозні поступки бізнесу. Ілюстрація
"Ухвалили рішення для підтримки у період обмежень малого та середнього бізнесу. Місто надало підприємцям 50% пільгу на сплату оренди комунального майна. Така знижка діятиме до 31 липня", – заявив Кличко.
"У разі неможливості використання об'єкту орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди. Вони сплачуватимуть символічну 1 грн. Ця пільга починається вже з 11 березня", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 березня в Україні підтвердили перше зараження коронавірусом – захворювання виявили у Чернівцях.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в семи лікарнях облаштували бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на COVID-19. Три з них – для дорослих, три – для дітей, а також одна спеціальна база для вагітних.
У Києві та загалом у всій країні ввели карантин через поширення COVID-19 у світі.
У Київській області 18 березня запровадили режим надзвичайної ситуації. Пізніше, 20 березня, Кабмін ухвалив рішення про введення надзвичайної ситуації й у Києві через поширення коронавірусу.
Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що Київ повністю зупинить рух громадського транспорту з 23 березня.
Про це в деталях розповів Кличко. Чиновник заявив, що місто має запровадити більш суворі обмеження.
Станом на 10:00 п'ятниці, 27 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу в Україні вже досягла 218 випадків.
Втім, у Києві станом на 12:00 п'ятниці, 27 березня, кількість хворих на коронавірус COVID-19 сягнула 55 осіб.
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