Київ надав представникам малого та середнього бізнесу 50% пільгу на сплату оренди комунального майна на час обмежень через коронавірус COVID-19. А підприємці, які не зможуть використовувати орендовані об'єкти, символічно вноситимуть лише 1 гривню.

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Таке рішення було ухвалене 26 березня на позачерговому засіданні Київради. Про це заявив мер столиці України Віталій Кличко під час брифінгу 27 березня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що Київ не повинен припинити втілення змін, тому місту треба розвиватися навіть у таких складних умовах.

У Кличка пішли на серйозні поступки бізнесу. Ілюстрація

"Ухвалили рішення для підтримки у період обмежень малого та середнього бізнесу. Місто надало підприємцям 50% пільгу на сплату оренди комунального майна. Така знижка діятиме до 31 липня", – заявив Кличко.

"У разі неможливості використання об'єкту орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди. Вони сплачуватимуть символічну 1 грн. Ця пільга починається вже з 11 березня", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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