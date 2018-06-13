У Києві зростуть штрафи за неправильну парковку: названа дата

У Києві посилиться адміністративна відповідальність за порушення правил парковки на вулицях.

Зміни набудуть чинності з 27 вересня, після введення в дію Закону про реформування сфери паркування транспортних засобів. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на сторінці в Facebook.

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"Просимо вас користуватися паркінгами в торгово-офісних центрах, розташованих у центрі міста. Вони розраховані на 4015 авто", - повідомили в КМДА.

Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Facebook Департамент транспортної інфраструктури КМДА

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