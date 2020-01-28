Головна Новини
28 січня • оновлено в 12:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ гроші

У Києві змінять ціну проїзного квитка на громадський транспорт

2.2т
Читати матеріал російською

У Києві з 1 квітня 2020 року зміниться вартість проїзних квитків.

Про це йдеться в проєкті розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Водночас тариф на одну поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені або міській електричці буде таким, як і раніше, – 8 гривень. Але мова йде тільки про "придбання разового квитка", тому, очевидно, жетони виведуть з обігу.

Якщо ж людина вирішить використовувати синю електронну картку, вартість проїзду, як і раніше, буде залежати від кількості куплених поїздок. Тариф буде коливатися від 6,50 до 8 гривень. А ось зелені картки, ймовірно, з 1 квітня вже не будуть поповнювати, але придбані до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік.

У Києві змінять ціну проїзного квитка на громадський транспорт

У Києві змінять ціну проїзного квитка на громадський транспорт

Водночас кардинально змінитися система проїзних: їх будуть випускати тільки на всі види транспорту (з певною кількістю поїздок чи без обмеження).

Так, вартість проїзного на 46 поїздок буде становити 290 гривень (для студентів – 145, для школярів – 72,50), на 62 поїздки – 390 гривень (для студентів – 195, для школярів – 97,50), на 92 поїздки – 575 гривень (для студентів – 287,50, для школярів – 143,75), на 124 поїздки – 770 гривень (для студентів – 385, для школярів – 192,50).

Новини
Назад до жетонів? У київському метро трапився масштабний колапс

Проїзні без обмеження кількості поїздок можна буде купити за 1300 гривень (для студентів – 650, для школярів – 325). А зараз необмежений проїзний на один вид транспорту коштує 390 гривень (або 610 гривень для метро).

Також будуть проїзні на 24 години (вартість – 100 гривень), 48 годин (150 гривень) і 72 години (200 гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ще в середині 2019 року анонсували виведення з обороту зелених карт метро. Через це у жителів міста і гостей виникло багато запитань. Втім, виведення карт значно затягнулося і ще в січні 2020 роки люди все ще могли користуватися ними.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
6
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
проезд догоняет газ
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги