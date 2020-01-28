У Києві з 1 квітня 2020 року зміниться вартість проїзних квитків.

Про це йдеться в проєкті розпорядження КМДА "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Водночас тариф на одну поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені або міській електричці буде таким, як і раніше, – 8 гривень. Але мова йде тільки про "придбання разового квитка", тому, очевидно, жетони виведуть з обігу.

Якщо ж людина вирішить використовувати синю електронну картку, вартість проїзду, як і раніше, буде залежати від кількості куплених поїздок. Тариф буде коливатися від 6,50 до 8 гривень. А ось зелені картки, ймовірно, з 1 квітня вже не будуть поповнювати, але придбані до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік.

У Києві змінять ціну проїзного квитка на громадський транспорт

Водночас кардинально змінитися система проїзних: їх будуть випускати тільки на всі види транспорту (з певною кількістю поїздок чи без обмеження).

Так, вартість проїзного на 46 поїздок буде становити 290 гривень (для студентів – 145, для школярів – 72,50), на 62 поїздки – 390 гривень (для студентів – 195, для школярів – 97,50), на 92 поїздки – 575 гривень (для студентів – 287,50, для школярів – 143,75), на 124 поїздки – 770 гривень (для студентів – 385, для школярів – 192,50).

Проїзні без обмеження кількості поїздок можна буде купити за 1300 гривень (для студентів – 650, для школярів – 325). А зараз необмежений проїзний на один вид транспорту коштує 390 гривень (або 610 гривень для метро).

Також будуть проїзні на 24 години (вартість – 100 гривень), 48 годин (150 гривень) і 72 години (200 гривень).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві ще в середині 2019 року анонсували виведення з обороту зелених карт метро. Через це у жителів міста і гостей виникло багато запитань. Втім, виведення карт значно затягнулося і ще в січні 2020 роки люди все ще могли користуватися ними.

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