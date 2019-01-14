У Києві збільшиться туристичний збір: скільки платитимуть приїжджі

У Києві в 2019 році може різко зрости сума туристичного збору і принцип його розрахунку, що спричинить подорожчання оренди квартир, хостелів та приватних апартаментів.

Як повідомили в КМДА, зараз турзбір становить 1% від загальної вартості проживання, пише "Сегодня". Однак після змін у Податковий кодекс, які набули чинності з 1 січня, зміниться формула розрахунку — збір становитиме 0,5% від мінімальної зарплати (4173 грн).

"Наприклад, якщо турист приїхав у Київ і заплатив $500 за п'ятиденне проживання, то відсоток збору від цієї суми становитиме $5", — пояснив начальник управління туризму та промоції КМДА Антон Тараненко.

Так, за новими правилами, для внутрішніх туристів турзбір максимально становитиме 20,87 гривень, а для іноземців — 208,65.

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Платити його будуть не тільки жителі готелів, а й хостелів, апартаментів і квартир, виходячи не із загальної суми, а з кількості днів у Києві. Остаточний розмір збору затвердить Київрада.

"Зараз ми тільки обговорюємо ті чи інші ставки. По-моєму, ставку потрібно розраховувати виходячи з вартості розміщення. Тому що 5%, наприклад, для хостелів із ціною за ніч 250 грн — це багато. Так само і для 5-зіркового готелю потрібно визначати ставку виходячи із середньої вартості проживання за добу", — пояснив Тараненко.

Очікується, що підвищення вартості податку для туристів допоможе розвитку міста. Однак віце-президент Всеукраїнської молодіжної хостел-асоціації Олена Іващенко вважає, що подорожчання призведе до тінізації бізнесу.

"Люди не платитимуть або видаватимуть іноземців за місцевих мешканців. Зі свого боку, ми пропонуємо взагалі прибрати цю прив'язку до мінімальної зарплати, а прив'язати до вартості проживання та збільшити збір до 2-3%", — пояснила Іващенко.

Як писав OBOZREVATEL, для українських туристів у Туреччині ввели новий податок на безпеку. Його суму стягуватимуть в аеропортах, одразу після прильоту.

Планувалося, що новий податок буде 3 євро, але Асоціації туристичних агентств Туреччини (TÜRSAB) вдалося знизити ціну.

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