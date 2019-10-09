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9 жовтня • оновлено в 18:23
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У Києві опублікували нові тарифи на опалення: всі подробиці

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"Київтеплоенерго" опублікувало проєкт нових тарифів на опалення в столиці, які на 30% перевищують вартість 2019 року.

У документі вказані 1250 гривень за одну гігакалорію замість 964 грн. Однак в пресслужбі підприємства пояснили, що за станом на 9 жовтня тарифи для населення підвищувати не планують.

"Опублікований проєкт тарифів стосується розрахунку вартості тільки однієї зі складових кінцевого тарифу – виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 на 2020 рік. Адже тариф на послугу опалення і гарячої води для населення залежить не тільки від цін на виробництво енергії, а й від вартості виробництва тепла. Саме тому зазначені тарифи не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача", – уточнили в компанії.

Так, в проєкті для населення вказаний тариф 1250,01 грн (замість 964,19), для релігійних організацій – 1408,95 грн (замість 985,02), для бюджетних організацій – 1155,35 грн (замість 984, 67), а для інших споживачів – 1168,99 грн (замість 884,12).

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Тарифи на опалення в Києві

Тарифи на опалення в Києві

kte.kmda.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, українцям в багатоповерхівках дозволили відрізати свої квартири від центральної системи опалення та гарячого водопостачання. Відповідний порядок визначив Мінрегіонбуд своїм наказом №169, який вступив в силу в вересні 2019 року.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
ПРИКРУТИ!!!! Спасут только зимние вышиванки.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Колишня влада збагачувалась на високих тарифах. Теперішня на ще вищих збагачуватися не буде, адже мама Ріма казала, що вова і так не бідний. Мої поздоровлення 73% населення.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы стали ещё свободнее!!! Троекратный СУХЕС!!!
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