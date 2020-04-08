У Києві вирішили виплатити до Великодня матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам населення через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко на брифінгу у середу, 8 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми розуміємо, як важко зараз малозабезпеченим людям. Виплати отримують більш ніж 289 тисяч киян із категорій малозахищених. Виплати почнуться вже сьогодні", – заявив він.

Кличко анонсував виплату соцдопомоги у Києві до Великодня odessa-life.od.ua

Кличко також повідомив, що вдалося акумулювати понад 20 тисяч наборів першої необхідності і 10 тисяч вже доправлені тим, хто потребує допомоги. До кінця тижня він пообіцяв видати інші набори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, у Києві захворіли коронавірусом вже 294 особи.

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