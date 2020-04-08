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8 квітня • оновлено в 21:58
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Соцвиплати у Києві видадуть раніше через COVID-19: Кличко дав обіцянку

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У Києві вирішили виплатити до Великодня матеріальну допомогу соціально незахищеним верствам населення через карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

Про це повідомив мер столиці України Віталій Кличко на брифінгу у середу, 8 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми розуміємо, як важко зараз малозабезпеченим людям. Виплати отримують більш ніж 289 тисяч киян із категорій малозахищених. Виплати почнуться вже сьогодні", – заявив він.

Кличко анонсував виплату соцдопомоги у Києві до Великодня

Кличко анонсував виплату соцдопомоги у Києві до Великодня

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Кличко також повідомив, що вдалося акумулювати понад 20 тисяч наборів першої необхідності і 10 тисяч вже доправлені тим, хто потребує допомоги. До кінця тижня він пообіцяв видати інші набори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, у Києві захворіли коронавірусом вже 294 особи.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Соціальні виплати Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.©
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